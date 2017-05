Tulln: Afghane in Haft - Polizei sucht Komplizen

Die Tat hatte sich laut Polizeisprecher Johann Baumschlager Ende April in den Abendstunden ereignet. Schauplatz war seinen Angaben zufolge der Bereich Messegelände Tulln. Jeweils zwei Männer sollen die 15- Jährige gehalten haben, während sie vergewaltigt wurde.

Foto: Screenshot Google Maps

Weiterer Verdächtiger stammt aus Somalia

Laut Baumschlager mussten vergangene Woche 59 Männer DNA- Proben abgeben. Es habe sich um 34 Asylwerber in drei Containerdörfern und um 25 privat untergebrachte Personen gehandelt. Das sei entsprechend zeitaufwendig gewesen. Ergebnisse sollen dem Sprecher zufolge in etwa zwei Wochen vorliegen. Ein Verdächtiger werde aber schon jetzt überprüft, sagte Baumschlager am Dienstagnachmittag. Der Afghane sei "in polizeilicher Obhut". Weitere Erhebungen seien notwendig. Bei einem weiteren Verdächtigen soll es sich um einen Somalier handeln.

In diesem Bereich nahe der Messe Tulln soll es zu dem Sex-Übergriff gekommen sein. Foto: Peter Tomschi

Die Polizei habe sich in dem Fall "mit Informationen zurückgehalten, um die erste Phase der Ermittlungen nicht zu gefährden". Es sei vor allem darum gegangen, dass sich mögliche Täter vor der Abgabe einer DNA- Probe nicht absetzen, sagte Baumschlager am Dienstag. Sofort reagiert sei insofern worden, als der Bereich um die Unterkunft verstärkt bestreift werde.

In einer Container-Flüchtlingsunterkunft nahe dem Tatort wurde der Verdächtige verhaftet. Foto: Peter Tomschi

Tulln verweigert Zuteilung von Flüchtlingen

Mittlerweile hat auch die Stadtverwaltung auf die laufenden Ermittlungen reagiert: Weil es sich bei den Tätern um Flüchtlinge handeln soll, werde die Zuteilung weiterer vorerst verweigert, hieß es aus dem Rathaus. Die Betreuung jener, die sich bereits in Tulln befinden und "an die hier geltenden Regeln und Gesetze halten", werde freilich fortgesetzt.

"Für mich gibt es null Toleranz gegenüber straffälligen Asylwerbern, die das Gastrecht missbrauchen. Angesichts dessen, was diese Verbrecher dem Mädchen angetan haben, ist die volle Härte des Gesetzes gefordert", stellte Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) unmissverständlich fest.