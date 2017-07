Türkischer Minister will dennoch nach Wien kommen

Auf die Pläne von Zeybekci, bei einer Gedenkveranstaltung in Wien anlässlich des Jahrestages des türkischen Putschversuches vom Juni vorigen Jahres aufzutreten, reagierten Kurz und Kanzler Christian Kern (SPÖ) mit einem Einreiseverbot aufgrund der "Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich". Die "aufgeheizte Stimmung" in der Türkei solle nicht nach Österreich getragen werden, so Kurz.

Kanzler Kern, Außenminister Kurz Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, APA/HERBERT NEUBAUER

Die Vorgehensweise der österreichischen Regierung, die Zeybekci die Einreise untersagte, habe man in Ankara "notiert", berichtete der "Kurier" am Mittwoch. Das türkische Wirtschaftsministerium bestätigte, dass Zeybekci die Absicht habe, demnächst nach Österreich zu kommen. Dass der Besuch - wie zuvor kolportiert - schon am 27. Juli stattfinden werde, wollte eine Sprecherin jedoch nicht bestätigen.

Ministerium bestätigt Anfrage aus der Türkei

Das Außenministerium in Wien bestätigte gegenüber dem "Kurier", dass eine neuerliche Anfrage des türkischen Ministers vorliege, die nun neu geprüft werde. Das Wirtschaftsministerium habe bisher noch keine entsprechende offizielle Terminanfrage aus Ankara erhalten.

Und das Ressort von Kurz bekräftigte, dass öffentliche Auftritte weiterhin unerwünscht seien.

Der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci bei einer Rede in Köln Foto: AFP