Türkischer Minister startet Erdogan- Propagandashow

Laut "Bild" war die Polizei im Forum Leverkusen mit einer Hundertschaft an Polizisten vorsorglich vor Ort. Gekommen seien etwa 950 Besucher Es habe allerdings keine Vorkommnisse gegeben.

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci ließ sich von den Anwesenden feiern. Foto: AFP

Wirtschaftsminister Zeybekci habe sich bei seiner Ankunft von der Menge feiern lassen und ins Publikum gewinkt. Sein Auftritt habe aber nur wenige Minuten gedauert, auf ein Grußwort verzichtete der Minister.

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci ließ sich von den Anwesenden feiern. Foto: AP

Die Veranstaltung war nach Informationen der "Bild" ein Konzert für den vor 17 Jahren verstorbenen Musiker Özay Gönlüm. "Wir ehren einen Starmusiker aus unserer Provinz Denizli. Dazu haben wir vier Musiker aus Denizli eingeladen und auch den Minister, weil er aus der Region stammt", sagte ein türkischer Geschäftsmann der Zeitung. Es sei "einfach nur ein Fest" und habe "nichts mit Politik zu tun".

Hunderte Zuschauer sind gekommen. Offizieller Grund: ein Konzert für einen verstorbenen Starmusiker Foto: AFP

Nach dem Auftritt reiste Zeybekci nach Köln weiter, wo er in einem Hotel eine Rede halten will. Die Polizei hat sich für den Auftritt des Ministers gerüstet. Auch ein paar Demonstranten haben sich vor dem Gebäude eingefunden.

Proteste gegen Erdogan vor dem Hotel in Köln, in dem der Minister sprechen wird Foto: AP

Türkischer Außenminister will nach Hamburg kommen

Im Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland will indessen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag nach Hamburg kommen. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf AFP- Anfrage. Es sei aber noch unklar, um welche Art von Veranstaltung es sich handle. Die Polizei werde zunächst eine "Lagebewertung" vornehmen. Cavusoglu soll am Mittwoch in Berlin mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel zusammentreffen.

Die Türken entscheiden am 16. April in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems, welches die Machtbefugnisse Erdogans erheblich ausweiten und die des Parlaments beschneiden würde. Auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind dabei abstimmungsberechtigt.