Türkische Soldaten erhalten Asyl in Deutschland

Nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei im vergangenen Juli wurden in der Türkei zehntausende Menschen inhaftiert oder aus dem Staatsdienst entlassen, in der Folge wurden auch Tausende Soldaten festgenommen. Die türkische Regierung wirft den Flüchtigen Verbindungen zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen vor, die Präsident Recep Tayyip Erdogan hinter dem Putschversuch sieht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/AFP/Ozan Kose, APA/AFP/Adem Altan

Mehr als 400 Anträge von Soldaten, Diplomaten, Richtern, Beamten

Seither hätten laut WDR, NDR und der "Süddeutschen Zeitung" bis Anfang Mai 414 türkische Soldaten, Diplomaten, Richter und hohe Staatsbeamte in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Diese Zahl umfasse auch Familienangehörige. Die drei Medien berufen sich in ihren Recherchen auf das deutsche Innenministerium. Bei den anerkannten Asylanträgen handele es sich auch um NATO- Soldaten, die vor ihrer Entlassung aus der türkischen Armee in Deutschland stationiert waren. Laut dem "Spiegel" liegen beim Bamf derzeit mehr als 7700 Asylanträge türkischer Staatsbürger.

Regierungstreue türkische Soldaten während des Putschversuchs im Juli 2016 Foto: AP

Behörde wollten Verfassungsreferendum abwarten

Die Medien berichteten zudem unter Berufung auf Kreise des deutschen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Behörde habe vor einer Entscheidung über die Asylanträge das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei abwarten wollen. Bei dem Referendum hatten die Türken mehrheitlich für die Einführung eines Präsidialsystems gestimmt, das die Macht von Erdogan stark erweitert.

Diese türkischen Staatsbürger werden beim Referendum mit "Evet", also Ja, stimmen. Foto: AFP

Asyl für Türken: Politisch heikle Aktion

Asylgesuche von Türken mit Diplomatenpass gelten als außenpolitisch heikel, da eine Anerkennung das belastete Verhältnis zur Türkei weiter verschlechtern könnte. Ende Jänner hatte der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik gefordert, dass Deutschland alle Asylanträge türkischer Offiziere ablehnen solle. Isik zufolge werden die Soldaten beschuldigt, Teil einer Organisation zu sein, die für den Putschversuch verantwortlich sein soll.

Behörde: "Deutsliche Anzeichen von Verfolgung in der Türkei"

Doch das Bamf rechtfertigte gegenüber dem "Spiegel" die postiven Asylbescheide durch eine kritische Lageeinschätzung des Auswärtigen Amts. Es gebe demnach in der Türkei "deutliche Anhaltspunkte für eine systematische Verfolgung vermeintlicher Anhänger der Gülen- Bewegung", schrieb das Außenministerium darin. Die Erdogan- Regierung setze "gleichermaßen auf Furcht, Euphorie, Propaganda und nationale Einheit".

Zivilisten gegen Putschisten im vergangenen Sommer Foto: AFP