Türkische Schulbehörde verbietet Weihnachten

Auch die Teilnahme des Schulchors des traditionsreichen Elitegymnasiums, das ausschließlich von türkischen Schülern besucht wird, am traditionellen Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat am vergangenen Dienstag wurde von der türkischen Schulleitung kurzfristig unterbunden. Das türkische Bildungsministerium sowie die Schulleitung, der die Leitung der deutschen Abteilung des Istanbul Lisesi untergeordnet ist, äußerten sich auf Anfrage nicht zu der Anordnung.

"Immer konservativer": Verunsicherung im deutschen Lehrkörper

Kritiker werfen der AKP- Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, traditionell säkular geprägte Schulen wie das nun betroffene Gymnasium zunehmend auf ihren islamisch- konservativen Kurs zu zwingen. Im deutschen Lehrerkollegium herrscht schon seit Langem erhebliche Verunsicherung, was den Kurs der Eliteschule betrifft. Die wurde durch die jüngste Anordnung zum Thema Weihnachten weiter verschärft.

Insgesamt werde die Schule - wie das ganze Land - "immer konservativer", heißt es aus der Lehrerschaft: "Wir haben viele Schüler, die der Regierung sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Aber der Anteil der AKP- treuen Schüler wird größer, das muss man ganz klar sagen. Einige fragen sich: Was ist eigentlich unser Auftrag hier und wie können wir den realisieren, ohne Probleme zu bekommen?"

Erdogan will eine "religiöse Generation" heranziehen. Foto: AP

Gymnasium kostet deutsche Steuerzahler jedes Jahr Millionen Euro

Die derzeit 35 deutschen Lehrer des Istanbul Lisesi werden von Deutschland entsandt und aus deutschen Steuermitteln bezahlt, was auf eine jährliche finanzielle Förderung in Millionenhöhe hinausläuft. "Ein Verbot des Themas Weihnachten an Schulen ist nicht hinnehmbar, erst recht wenn sie von Deutschland mitfinanziert werden", sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen- Fraktion, Omid Nouripour. "Die Bundesregierung muss dies Ankara gegenüber eindeutig klarmachen. Wenn die türkische Regierung darauf nicht eingeht, dann muss die Finanzierung für die Schule eingestellt werden."

Verbot verletzt Kulturabkommen zwischen Deutschland und Türkei

Die Türkei hat im deutschen Auslandsschulwesen eine Sonderrolle. Grundlage ist ein Zusatzvertrag zum Kulturabkommen zwischen Deutschland und der Türkei, wonach Deutschland bis zu 80 deutsche Lehrer an bestimmte türkische Schulen entsendet. Das Weihnachtsverbot an der Schule dürfte nur schwerlich in Einklang mit dem Abkommen zu bringen sein. In Artikel 12 heißt es nämlich: "Die Vertragsparteien werden bemüht sein, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihren Völkern die Kenntnis der Kulturgüter des anderen Landes zu vermitteln."

Türkische Lehrer und Direktoren direkt von der Regierung ernannt

Präsident Erdogan hat bereits vor Jahren erklärt, eine "religiöse Generation" heranziehen zu wollen. 2015 verlieh seine Regierung mehreren Schulen, darunter auch solchen mit deutschen Lehrern wie dem Istanbul Lisesi, den Status von "Projektschulen". Offizielles Ziel ist es, "die Qualität im Bildungs- und Erziehungswesen zu steigern". An diesen Schulen können einheimische Lehrer und Direktoren seitdem direkt von der AKP- Regierung ernannt werden, während sie früher durch ein rigoroses Auswahlverfahren bestimmt worden waren. Mitarbeiter können außerdem wesentlich leichter als bisher wegversetzt werden.