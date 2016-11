Türkei: Zwölf Tote bei Brand in Mädcheninternat

Bei einem Brand in einem türkischen Mädcheninternat sind am Dienstagabend zwölf Menschen getötet worden. Unter den Opfern der Feuersbrunst in der südlichen Provinz Adana waren zumindest elf halbwüchsige Mädchen und eine erwachsene Mitarbeiterin, hieß es in offiziellen Angaben. 22 weitere Mädchen wurden verletzt. Wie die Nachrichtenagentur Dogan am Mittwoch meldete, wurden sechs Personen verhaftet. Ihnen wird "fahrlässige Tötung" vorgeworfen.