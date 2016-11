Türkei zieht umstrittenes Sextäter- Gesetz zurück

Nach heftiger öffentlicher Kritik hat die türkische Regierung am Dienstag einen umstrittenen Gesetzesentwurf gekippt. Dieser hatte vorgesehen, dass der Täter bei sexueller Gewalt gegen Minderjährige unter Umständen ohne Strafe davonkommt, wenn er das Opfer später heiratet. Der Entwurf werde zurück in die zuständige Kommission überwiesen, sagte der Ministerpräsident und AKP- Chef Binali Yildirim am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi in Istanbul.