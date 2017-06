Türkei wirft "Würger" Turan aus dem Teamkader!

Was war passiert? Der 30- jährige Mittelfeldspieler beschimpfte erst und würgte anschließend mitten im Flugzeug einen Journalisten, den er beschuldigte, während der EURO 2016 fälschlicherweise über einen Prämienstreit zwischen ihm und dem Verband berichtet zu haben.

Foto: APA/AFP/KARIM JAAFAR

Mittlerweile entschuldigte sich Turan via Instagram zwar für seinen Ausraster, der türkische Fußball- Verband kannte aber kein Pardon. Der Barcelona- Kicker fehlt damit in der WM- Qualifikationspartie am 11. Juni auswärts gegen den Kosovo.