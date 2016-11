Türkei: Tote und Verletzte nach Explosion in Adana

In Fernsehbildern war ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Gouverneursgebäude zu sehen. Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Über die Ursache der Explosion gab es zunächst keine Informationen.

EU- Minister: "Feiger Angriff"

Der türkische EU- Minister Ömer Celik teilte auf Twitter mit, er habe mit dem Gouverneur gesprochen. Celik sprach von einem "feigen Angriff" in Adana. Er verurteilte die "Terrorattacke", die die Regierung bis zum Ende bekämpfen werde. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Adana liegt in der Nähe der syrischen Grenze. Am Rande der Stadt befindet sich die Luftwaffenbasis Incirlik, von der unter anderem Luftangriffe auf Ziele im Syrien geflogen werden.

Die Türkei ist in den vergangenen Monaten von zahlreichen Anschlägen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und ihres Ablegers TAK erschüttert worden, die unter anderem mit Autobomben verübt wurden. Weitere Anschläge wurden der Terrormiliz Islamischer Staat zugeschrieben. Wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage zogen die USA kürzlich die Familien von Mitarbeitern ihres Generalkonsulats aus Istanbul ab.