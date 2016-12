Türkei: Schüsse vor US- Botschaft in Ankara

Der Mann hatte offenbar vor dem Botschaftsgelände mit einer Schusswaffe mehrmals in die Luft gefeuert. Sicherheitsleuten sei es gelungen, den Eindringling in Gewahrsam zu nehmen, berichtete die türkische Zeitung "Daily Sabah" auf Twitter.

Berichten zufolge erklärte die amerikanische Botschaft in Anakara die Gefahrenlage für beendet, wies US- Bürger aber an, die Gegend um das Gebäude zunächst zu meiden.

Russischer Botschafter erschossen

Am Montag war der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, bei der Eröffnung einer Kunstausstellung in Ankara von einem türkischen Polizisten erschossen worden.

Video: Ruptly

Der Angriff ereignete sich während der Eröffnung einer Foto- Ausstellung in einem Kunstzentrum im Botschaftsviertel Cankaya.