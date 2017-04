Türkei: Mehrere Tote bei Tumulten vor Wahllokal

Bei dem Zusammenstoß vor dem Wahllokal wurden drei Menschen verletzt. Zwei von ihnen seien auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, berichtete DHA. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Nähere Hintergründe zu dem Zusammenstoß sind noch nicht bekannt.

In dem historischen Referendum entscheiden die Türken seit Sonntagfrüh über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems. 55,3 Millionen Wahlberechtigte sind in der Türkei zur Teilnahme an der Volksabstimmung aufgerufen. Mit einem Ergebnis wird im Laufe des Abends gerechnet.

Vor vielen Wahllokalen patrouillierten schwer bewaffnete Polizisten. Foto: AFP

Die Stimmzettel Foto: AFP

2,9 Millionen Auslandstürken stimmten bereits ab

Im Ausland waren zusätzlich 2,9 Millionen Türken zur Wahl zugelassen, dort wurde bereits abgestimmt. Umfragen sagten ein knappes Rennen voraus. Seit 7 Uhr (MESZ) sind im ganzen Land die Wahllokale geöffnet, die Wähler im Osten der Türkei konnten schon eine Stunde früher zur Wahl gehen. Die Abstimmung endet um 16 Uhr (MESZ).

"Dieses Referendum ist keine gewöhnliche Abstimmung", sagte Erdogan bei der Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Istanbul. "Die Volksabstimmung ist eine Entscheidung über ein neues Regierungssystem, eine Verwandlung der Republik Türkei." Anhänger Erdogans skandierten im Wahllokal seinen Namen.

Erdogan gab seine Stimme in seiner Heimatstadt Istanbul ab. Foto: AFP

Premier: "Wir respektieren das Ergebnis"

Ministerpräsident Binali Yildirim sagte in der westtürkischen Küstenmetropole Izmir: "Egal wie das Ergebnis ausgeht, wir respektieren es. Die Entscheidung, die unser Volk trifft, ist die schönste Entscheidung." Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu von der kemalistischen CHP sagte in Ankara: "Wir stimmen heute über das Schicksal der Türkei ab."

Erdogan hatte am letzten Wahlkampftag für den Fall seines Sieges beim Referendum die Wiedereinführung der Todesstrafe in Aussicht gestellt. "Die Entscheidung morgen wird den Weg dafür öffnen", sagte Erdogan am Samstag vor jubelnden Anhängern, die in Sprechchören die Todesstrafe forderten.

Foto: AFP

Wahlbeobachter durch Polizei behindert

Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Die Opposition warnt vor einer Ein- Mann- Herrschaft. Die prokurdische HDP kritisierte am Sonntag, Wahlbeobachter der Opposition würden durch die Polizei in ihrer Arbeit behindert. Der HDP- Abgeordnete Ziya Pir sagte der Deutschen Presse- Agentur per Telefon aus einem Wahllokal in der Kurdenmetropole Diyarbakir, Polizisten führten Wahlbeobachter seiner Partei und der größten Oppositionspartei CHP ab.

Die Nein- Kampagne, die CHP, HDP sowie zivilgesellschaftliche Initiativen und Teile der Nationalisten vereinte, war deutlich weniger sichtbar als Erdogans AKP. Ihre Vertreter beklagten Einschränkungen und Benachteiligung in den Medien. Auch die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kritisierten, dass keine fairen Bedingungen im Wahlkampf geherrscht hätten.