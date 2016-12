Türkei- Flüchtlingspakt: Merkel drückt aufs Tempo

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel beklagt die schleppende Umsetzung des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei. Der Mechanismus, für jeden aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickten illegal eingereisten Flüchtling einen Flüchtling aus der Türkei legal nach Europa zu schicken, funktioniere nicht richtig, sagte sie in ihrer am Samstag verbreiteten wöchentlichen Videomessage .