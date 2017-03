Türkei erklärt Einsatz in Syrien für beendet

Der nationale Sicherheitsrat unter Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Mittwoch, die Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat und kurdische Milizen sei "erfolgreich abgeschlossen" worden. Das türkische Militär und verbündete syrische Rebellen hatten den gemeinsamen Einsatz im August vergangenen Jahres aufgenommen.

Foto: AP

Türkisches Militär und Rebellen haben seitdem ein etwa 2000 Quadratkilometer großes Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Ein eventueller Abzug türkischer Soldaten aus diesem Gebiet wurde von Yildirim nicht erwähnt. Regierungschef Yildirim schloss aber weitere Einsätze der türkischen Armee in Syrien nicht aus.

IS- Miliz zurückgedrängt

Die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen hatten die IS- Miliz im Zuge des Einsatzes "Schutzschild Euphrat" aus mehreren Städten im Grenzgebiet verdrängt. Sie erzielten mit der Eroberung der Grenzstadt Jarablus und anderer Orten zunächst rasche Erfolge, doch geriet die Offensive vor al- Bab ins Stocken. Nach wochenlangen Kämpfen drangen die türkischen Soldaten mit Unterstützung syrischer Rebellen schließlich im Februar in die letzte IS- Hochburg in der Provinz Aleppo ein.