Tür ging zu früh zu: Hund von Lift in Höhe gezogen

In eine äußerst ungemütliche und noch dazu sehr gefährliche Zwangslage hat sich am Mittwoch ein kleiner Hund in Wien gebracht: Sein Frauchen war in einen Lift gestiegen, die Tür schloss sich bevor der Spitz ebenfalls in der Kabine war. Der Aufzug fuhr los, der Hund wurde nach oben gezogen, sodass er in fast zwei Metern Höhe an der Leine baumelte. Dank Brustgeschirr überstand das Tier den Vorfall unversehrt.