Tsonga gewinnt - so bleibt Thiem auf Platz acht

Tsonga verbesserte sich mit seinem 13. Titelgewinn auf der Tour vom 14. auf den elften Platz. Thiem war in der niederländischen Hafenstadt bis ins Viertelfinale gekommen, in dem er dem Franzosen Pierre- Hugues Herbert unterlag. Der Viertelfinal- Bezwinger von Gerald Melzer in Buenos Aires schaffte hingegen den Durchmarsch. Denn dem Ukrainer Alexander Dolgopolow glückte im Finale sein erster Coup seit 2012, indem er den japanischen Weltranglisten- Fünften Kei Nishikori mit 7:6(4),6:4 bezwang.

Während Thiem und Gerald Melzer beim ATP- 500- Turnier in Rio de Janeiro nicht vor Dienstag spielen, ist die Turnierwoche für Jürgen Melzer und Barbara Haas auch schon wieder vorbei. Der ältere der Melzer- Brüder verlor in der ersten Qualifikationsrunde von Marseille gegen den Italiener Thomas Fabbiano ebenso in drei Sätzen wie Haas beim Quali- Auftakt in Budapest gegen die topgesetzte Estin Anna Kontaveit.