Tschechiens Innenminister will Bürger bewaffnen

Als Reaktion auf die Terrorangriffe von Nizza und Berlin will der tschechische Innenminister Milan Chovanec das Recht auf Schusswaffenbesitz in der Verfassung verankern. In einer am Montag bekannt gewordenen Vorlage heißt es, "aktive und rasche Verteidigung" könne die Chancen von Angreifern verringern.