Tschechien will 200 Pandur- Radpanzer kaufen

Der tschechische Premier Bohuslav Sobotka hat bei der Beschaffung der Pandur- Radpanzer vom österreichischen Hersteller Steyr die Rückkehr zum ursprünglichen Plan von 2006 angekündigt. Damit werde unser Nachbarland insgesamt 199 Stück des Pandur bestellen und nicht wie zwischenzeitlich beschlossen nur 107, berichteten am Dienstag tschechische Medien. Die Steyr- Produktion in Wien gehört dem US- Rüstungskonzern GD.