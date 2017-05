Tschechien: Rauchen in Lokalen ab sofort verboten

In Tschechien tritt am Mittwoch - dem Weltnichtrauchertag - ein neues Rauchverbot in Lokalen und Gaststätten in Kraft. Wer sich in den Innenräumen dann dennoch eine Zigarette anzündet, muss mit einem Bußgeld von umgerechnet bis zu 200 Euro rechnen. Bis dato war Tschechien eines der letzten Raucherparadiese in Europa. In Österreich ist das Rauchen in Lokalen ab Mai 2018 verboten.