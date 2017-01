Truppen des Senegal marschieren in Gambia ein

Erst kurz davor hatte der UNO- Sicherheitsrat in New York eine Resolution zum Eingreifen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) in Gambia beschlossen.

Gambias neuer im Senegal Präsident vereidigt

Zuvor war am Nachmittag Wahlsieger Adama Barrow als neuer Staatschef des westafrikanischen Landes vereidigt worden. Allerdings musste er seinen Schwur in der gambischen Botschaft im Senegal ablegen. Yahya Jammeh, der das kleine westafrikanische Land seit 22 Jahren mit harter Hand regiert, weigert sich trotz verlorener Wahl im Dezember, sein Amt abzugeben. Um weiter im Amt bleiben zu können, hatte er am Dienstag den Ausnahmezustand über das Land verhängt.

Die frühere britische Kolonie Gambia gehört einem UNO- Index zufolge zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Neben der Landwirtschaft ist in dem Staat mit etwa zwei Millionen Einwohnern der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Europäische Reiseveranstalter hatten am Mittwoch damit begonnen, Strandurlauber in ihre Heimatländer zurückzubringen.