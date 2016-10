Trumps Vize Pence rutschte von der Landebahn

Niemand sei verletzt worden. Pence, der zusammen mit dem Milliardär Donald Trump um den Einzug ins Weiße Haus kämpft, berichtete im US- Fernsehen, er habe Schlamm gegen die Scheibe im vorderen Teil der Maschine aufspritzen sehen.

Mike Pence rutschte im Wahlkampf-Flugzeug von der Landepiste. Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Trump überrumpelte eigene Ehefrau

Auch Trump selbst sorgte am Donnerstag wieder einmal für Aufsehen: Im Beisein seiner völlig verdatterten Gattin Melania kündigte der Republikaner in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem TV- Sender ABC an, bis zur Wahl am 8. November werde Melania noch "zwei bis drei Reden" halten. "Oh", sagte das offensichtlich überrumpelte Ex- Model aus Slowenien.

Foto: AFP

"Sie ist eine hervorragende Rednerin", lobte der Immobilienmilliardär seine dritte Ehefrau. "Ich denke, das wird super!" Melania hat erst eine große Rede im Wahlkampf gehalten - und zwar beim Nominierungsparteitag der Republikaner im Juli. Damit geriet die 46- Jährige prompt anders in die Schlagzeilen, als es ihr lieb war: Sie hatte Teile einer Rede der aktuellen Präsidentengattin Michelle Obama kopiert.