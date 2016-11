Trumps Vize bei Musicalbesuch lautstark ausgebuht

Der designierte US- Vizepräsident Mike Pence hat bei seinem Besuch des Broadway- Musicals "Hamilton" in der Nacht auf Samstag lautstarke Buhrufe vom Publikum erhalten. Wie US- Medien berichten, musste die Vorstellung wegen anhaltender Rufe verspätet beginnen und mehrfach unterbrochen werden. Nach der Vorstellung trat das Ensemble vor den Vorhang und wandte sich direkt an den kontroversen Besucher.