Trumps Tochter Ivanka bekommt Büro im Weißen Haus

Ivanka Trumps Anwalt Jamie Gorelick sagte dem Nachrichtenportal "Politico", die Tochter des Präsidenten werde sich im Weißen Haus an alle Regeln für Präsidentenberater halten, auch wenn sie nicht bezahlt werde.

Foto: AFP

Trumps Anwalt: "Betreten Neuland"

Dass Staats- oder Regierungschefs demokratisch nicht legitimierte Familienmitglieder ohne offizielle Rolle in die Regierungsgeschäfte einbeziehen, ist in westlichen Demokratien eigentlich nicht üblich. "Mit einer erwachsenen Tochter des Präsidenten, die aktiv an der Arbeit der Regierung beteiligt ist, betreten wir Neuland", räumte auch Gorelick ein. Ivanka Trump sei "keine Angestellte der Regierung", stellte er klar.

Ivanka war bereits häufig bei politischen Anlässen im Weißen Haus zugegen - zuletzt am Freitag beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel . Eigene Büroräume hatte sie bislang aber nicht.

Ivanka Trump beim Besuch von Angela Merkel Foto: Associated Press

Ivanka schon im Wahlkampf große Stütze ihres Vaters

Da Melania Trump, die Frau des US- Präsidenten, vorerst nicht ins Weiße Haus nach Washington ziehen will und in New York bleibt, gilt Ivanka unter Politbeobachtern als wahre First Lady - auch wenn sie bisher zu ihrer künftigen Rolle hauptsächlich sagt: "Ich werde eine Tochter sein." Die derzeitige Vizepräsidentin für Immobilien in der Trump Organization war aber schon in der Wahlkampagne eine der sichtbarsten Stützen ihres Vaters.

Ivanka Trump auf der Bühne mit Vater Donald Foto: EPA

Der Trump-Clan Foto: AP

Die dreifache Mutter mit Studienabschluss (summa cum laude) an der renommierten Wharton Business School an der University of Pennsylvania hatte sich im Wahlkampf intensiv um politische Dinge gekümmert - allerdings wohl auch, um das öffentliche Bild von ihrem Vater nach dessen wiederholten abfälligen Bemerkungen über Frauen aufzupolieren.

O sole miooooooooooo ... Beim Vogue-Fotoshooting ihrer Mama Ivanka Trump singt Anabella ein Lied. Foto: face to face

Mutterliebe: Ivanka Trump schmust mit ihrem Sohn. Foto: face to face

Ivankas Ehemann offizieller Mitarbeiter im Weißen Haus

Anders als Ivanka ist ihr Ehemann Jared Kushner übrigens offiziell als Berater des Präsidenten tätig und wurde bereits als Mitarbeiter des Weißen Hauses vereidigt. Die wichtige politische Rolle der beiden hat ihnen auch viel Kritik bezüglich möglicher Interessenkonflikte eingebracht.

Donald Trump wird zum neunten Mal Großvater

Donald Trump (70) wird unterdessen demnächst zum bereits neunten Mal Großvater. Sein Sohn Eric und dessen Frau Lara erwarten voraussichtlich im September ihr erstes Kind, wie die beiden am Montag auf Instagram ankündigten. "Eric und ich sind begeistert, im September einen Buben zu unserem Rudel hinzuzufügen", schrieb Lara zu einem Foto, das die beiden mit ihren zwei Hunden im Schnee zeigt. "Wir lieben den Namen Charlie, aber so heißt unser Hund schon, also ist er aus dem Rennen", sagte der 33- Jährige Eric dem "People"- Magazin zur Namenssuche.

Donald Trump hat von seinem jüngeren Sohn Donald Jr. bereits fünf und von seiner Tochter Ivanka drei Enkelkinder. Eric Trump führt gemeinsam mit seinem Bruder das Firmenkonglomerat des Vaters, der nach seinem Einzug ins Weiße Haus aber dessen Eigentümer geblieben ist. Lara Trump war zuvor Produzentin einer TV- Unterhaltungssendung und setzt sich nun unter anderem für den Tierschutz ein. Das Paar hatte 2014 in Trumps Golfclub Mar- a-Lago in Florida geheiratet.