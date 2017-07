Trumps neuer Stabschef ist "fantastisch"

Mit dieser Entscheidung hofft US- Präsident Donald Trump darauf, die Turbulenzen und das Chaos im Weißen Haus beenden zu können: Am Montag wurde der frühere Heimatschutzminister John Kelly als neuer Stabschef vereidigt. Der 67- Jährige folgt auf den glücklosen Reince Priebus, der seinen Posten am Freitag geräumt hatte. Trump bezeichnete den Ex- General Kelly bei der Vereidigung am Montag als "fantastische Führungspersönlichkeit", die einen "spektakulären Job" machen werde.