Trumps Ministerkandidat "leakt" Geheimpapier

Ausgerechnet jenem Kandidaten, der sich für den Posten des Heimatschutzministers im Regierungsteam des designierten US- Präsidenten Donald Trump bewirbt, ist eine Sicherheitspanne unterlaufen. Am Rande eines Treffens mit Trump in New Jersey offenbarte Kris Kobach (50) seine eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedachten Amtspläne. Der konservative Hardliner trug seine Liste mit den strategischen Vorstellungen zur Verschärfung des Heimatschutzes nämlich gut sichtbar unter dem Arm.