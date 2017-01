Trump zu Hackerangriffen: "Es war Russland"

Trump fügte bei der Pressekonferenz in New York hinzu, er glaube, dass es außer von Russland noch von anderen Ländern Hackerangriffe auf die USA gegeben habe. Was die Führung in Moskau betrifft, meinte er: "Wir werden sehen, was ich für ein Verhältnis zu Russland haben werde." Es sei nicht sicher, wie das aussehen werde. "Ich hoffe, ich komme mit Präsident Wladimir Putin klar. Kann gut sein, dass nicht." Das Putin ihn, Trump, offenbar möge, betrachte er "als Vorteil, nicht als Belastung".

Gleichzeitig wies Trump jüngste Vorwürfe bezüglich seiner Verbindungen nach Russland scharf zurück - die Medienberichte darüber seien "Unsinn". Er dankte denjenigen Medien, die mit den Informationen vorsichtig umgegangen seien. Zuvor hatte er US- Medien in ihrer Gesamtheit als "unehrlich" bezeichnet, nun meinte er: "Ich habe großen Respekt vor der Pressefreiheit."

Foto: APA/AFP/DON EMMERT

Trump übergibt Firmenimperium an seine Söhne

Was sein Firmenimperium betrifft, sagte Trump, er habe dieses offiziell seinen Söhnen übertragen. Er habe die entsprechenden Papiere unterzeichnet, um seinen Söhnen Eric und Donald Jr. die "komplette" Kontrolle über seine geschäftlichen Aktivitäten zu übergeben. "Ich mache das, obwohl ich es eigentlich nicht müsste", so Trump. Sein Firmenimperium werde eine Struktur haben, die ihn komplett vom Management enthebe. Seine Steuererklärung will Trump übrigens weiterhin nicht veröffentlichen, denn außer Reportern interessiere sich niemand dafür, sagte er.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

"Werde größter Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein"

Weiters wiederholte Trump sein Versprechen aus dem Wahlkampf, er wolle nach seiner Vereidigung am 20. Jänner für die USA "der größte Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten" sein. Dran werde er sehr hart arbeiten, versicherte er.