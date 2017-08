Trump verwechselt finnische Reporterinnen

Dass Trump dem weiblichen Geschlecht zwar sehr zugetan ist, ihm der Respekt der Weiblichkeit gegenüber aber fehlt, hat der US- Präsident schon des Öfteren bewiesen - Stichworte "Grab them by the pussy", "Sie haben sich gut gehalten" zu Brigitte Macron oder die Twitter- Tiraden gegen eine TV- Moderatorin. Diesmal hat er gezeigt, dass für ihn alle Frauen - oder zumindest die finnischen (dunkel- )blonden - gleich aussehen.

"Was? Wieder dieselbe?" Donald Trump ist verwirrt. Foto: AFP

"Nein, das ist nicht dieselbe Frau wie vorhin." Sauli Niinistö ist die Sache wohl etwas peinlich. Foto: AFP

Als er seinen finnischen Amtskollegen bat, doch eine/n letzte/n FragestellerIn auszuwählen und Niinistö auf eine Dame zeigte, meinte Trump: "Schon wieder? Sie nehmen dieselbe?" - "Nein", antwortete der Präsident sichtlich peinlich berührt, "das ist nicht dieselbe Frau." Die beiden säßen nur nebeneinander.

Die Journalistin antwortete schlagfertig: "Wir haben viele blonde Frauen in Finnland."