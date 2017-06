Trump verkündete Ausstieg aus dem Klimaabkommen

US- Präsident Donald Trump hat am Donnerstagnachmittag in Washington den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verkündet. Zuvor hatten schon die Nachrichtenagentur Reuters und ein US- Regierungsvertreter berichtet, dass Trump bei seiner Presseerklärung (siehe Stream unten) den Austritt aus dem Klimaabkommen bekanntgeben werde.