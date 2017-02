Trump und Trudeau demonstrieren Nähe und Einigkeit

Besonders emotionale Töne schlug Trump an, als er sich auf die gemeinsame Geschichte der beiden Nachbarstaaten beziehend erklärte: "Wir haben zusammen Blut vergossen." Mit Blick auf den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat fügte er hinzu: "Die USA sind Kanada für seinen Beitrag zur Anti- IS- Koaliton zutiefst dankbar."

"Millionen von Arbeitsplätzen hängen an unserer Partnerschaft"

Das gemeinsame Fazit nach dem Treffen der beiden: Die Beziehungen sollten vertieft werden, schließlich hingen "Millionen amerikanischer und kanadischer Arbeitsplätze an unserer Partnerschaft", so Trump und Trudeau. Einzig bei der Zukunft von NAFTA weichten die Aussagen der beide Regierungsvertreter voneinander ab. Während Kanadas Premier meinte, man müsse den freien Fluss von Waren und Dienstleistungen aufrechterhalten, lautete der knappe Kommentar des US- Staatschefs, man werde die Handelsbeziehungen "optimieren". Details nannte Trump nicht.

Trump und Trudeau auf dem Weg zur Pressekonferenz Foto: AFP

Kanada will an der gemeinsamen Handelspartnerschaft NAFTA festhalten, Trump will sie möglichst lösen, hat dabei aber speziell den Partner Mexiko im Blick. Trump sagte, die Situation mit Kanada sei viel weniger ernst als die an der südlichen Grenze.

Ein weiteres Händeschüttel-Foto Foto: AFP

Ivanka Trump im Gespräch mit Trudeau während einer Diskussion über Frauen als Unternehmer Foto: AFP

Trudeau: "Werden weiterhin Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen"

Zum Thema Einwanderung sagte Trudeau: "Wir setzen unsere Politik der Offenheit fort, ohne Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Wir werden weiterhin Flüchtlinge aus Syrien bei uns willkommen heißen." Es sei nicht seine Aufgabe, die USA zu belehren, wie man regiere. Kanada teilt mit den USA eine mehrere Tausend Kilometer lange Grenze. Trumps geplante Abschottungspolitik wird beim nördlichen Nachbarn mit Argwohn und Kritik begleitet.

Premier Trudeau bei der Begrüßung syrischer Flüchtlinge am Flughafen von Toronto Foto: ASSOCIATED PRESS

In der gemeinsamen Erklärung Trumps und Trudeaus wird die Grenzsicherheit als eines der obersten Ziele genannt. Außerdem werden die Erfolge von Vorab- Sicherheitsüberprüfungen betont. Beide Länder wollen ihre Maßnahmen an ihrer Grenze ausbauen. Trump sagte, die Nordgrenze zu Kanada sei zwar sicher, aber man könne niemals ganz sicher sein. Einer Frage, ob er syrische Flüchtlinge als Sicherheitsrisiko empfinde, etwa wenn sie aus Kanada einreisten, wich Trump aus. Unter Trudeau hat das Land bisher 40.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Trudeau sagte, Sicherheit und Einwanderung müssten sehr gut zusammenpassen und auch mit den eigenen Werten vereinbar sein: "Freie offene Gesellschaften, die gleichzeitig sicher sind."