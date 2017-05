Trump und seine heikle Bitte an Ex- FBI- Chef Comey

"Junge, was für eine Woche!", sagte der demokratische Senator Mark Warner, nebenbei auch stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats, bereits vergangenen Freitag. Er meinte damit Comeys überraschende Entlassung , auf die viele Amerikaner mit Protesten vor dem Weißen Haus antworteten. Was Warner noch nicht wusste, als er diesen Satz aussprach - es wird noch ärger!

Wurde James Comey dem US-Präsidenten unangenehm? Foto: AP

Trump: "Flynn ist ein guter Kerl"

Laut Berichten mehrerer US- Medien habe Donald Trump versucht, direkten Einfluss auf die FBI- Ermittlungen wegen möglicher Kontakte seines Wahlkampfteams nach Russland auszuüben. Den inzwischen entlassenen FBI- Chef James Comey habe er gar um den Stopp der Ermittlungen gegen Ex- Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten. So soll er etwa gesagt haben: "Ich hoffe, Sie können das sein lassen." Flynn sei nämlich "ein guter Kerl". Das habe sich Comey in einem Memo zum Treffen mit Trump notiert - einen Tag nachdem Flynn zurückgetreten war. Mit ihm hatte Trump am 13. Februar sein erstes Regierungsmitglied verloren.

Flynn musste nach nur dreieinhalb Wochen im Amt zurücktreten Foto: AP

Der Bitte nicht nachgekommen - also gefeuert?

Kritiker äußerten bereits kurz nach der Entlassung Comeys den Verdacht, dass Trump die FBI- Untersuchungen zur Russland- Causa zu unangenehm wurden. Nun scheint dieser Gedanke noch präsenter: "Comey hat Trumps Wunsch nicht erfüllt, deshalb wurde er gefeuert? Kann es das wirklich sein?", regt sich etwa ein Twitter- Nutzer auf. Das Weiße Haus dementierte diese These sofort - ebenso wie die Annahme, Trump habe Comey um Ermittlungsstopp gebeten. In einem Statement heißt es: "Der Präsident hat mehrmals betont, dass Flynn ein anständiger Mann ist, der unserem Land gedient und es beschützt hat. Aber er hat niemals - weder Comey noch sonst jemanden, um die Einstellung irgendwelcher Ermittlungen gebeten, auch nicht um die gegen Flynn."

Foto: SAUL LOEB/AFP

Wie geht's jetzt weiter?

"Drei Worte: Behinderung der Rechtspflege", sagte Jeffrey Toobin von CNN zum Thema. Sollte die Geschichte stimmen und Trump Comey wirklich um die Einstellung der Ermittlungen gegen Flynn gebeten haben, dann sei das Behinderung der Rechtspflege. Etwas ähnliches passierte im Jahr 1974: Der damalige US- Präsident Richard Nixon verlangte vom FBI ebenfalls einen Ermittlungsstopp - und wurde dafür seines Amtes enthoben. Darum ging es bei der berühmten Watergate- Affäre.