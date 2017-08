Trump: Terroristen mit Schweineblut- Kugeln töten

Trump hatte diese Legende bereits im Wahlkampf 2016 zitiert. Laut Historikern gibt es nicht den geringsten Anlass, die Geschichte um Pershing für wahr zu halten, die sich angeblich in den Jahren der Moro- Rebellion (1899- 1913) zugetragen haben soll.

Wirbel um Tweet

. In zahlreichen Reaktionen auf Trumps Tweet hieß es in US- Medien, während die Welt noch um die Toten von Barcelona trauere, verweise der Präsident der Vereinigten Staaten auf eine Lüge, in der die Exekution Gefangener glorifiziert werde. In seinen letzten Urlaubstagen in Bedminster (New Jersey) reagierte Trump in einem weiteren Tweet auf den Terroranschlag. Man werde alles tun, was nötig sei, um zu helfen, twitterte Trump.

Internationales Entsetzen nach Anschlag in Barcelona

International stieß der Anschlag auf Entsetzen. die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bekundete der spanischen Regierung ihr Beileid, wie Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter schrieb. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zeigten sich "tief erschüttert". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern des "tragischen Anschlags" sein Mitgefühl aus. Die britische Premierministerin Theresa May schrieb auf Twitter, Großbritannien stehe im Kampf gegen den Terror an der Seite Spaniens.

Barcelona: Video zeigt die traurige Realität des Terroros

