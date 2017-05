Trump sorgt mit skurrilem Tweet für Lacher im Netz

Trump begann seinen Tweet mit "Despite the constant negative press covfefe" (zu Deutsch "Trotz der konstant negativen Presse covfefe") und veröffentlichte den unvollständigen Satz. Da war es in Washington DC, der Hauptstadt der USA, ein paar Minuten nach Mitternacht.

Das Verwunderlichste: Seit Stunden ist der Tweet online und wurde noch nicht gelöscht. Nun rätselt die Twitter- Gemeinde, wie es zu dem peinlichen Zwischenfall kommen konnte. Traut sich denn niemand, das Oberhaupt der USA zu wecken und auf seinen Fehler aufmerksam zu machen?

Vermutlich wollte Trump "coverage" (also Berichterstattung) schreiben, spekulieren User. "covfefe" könnte aber auch russisch für "Ich trete zurück" heißen, witzelte eine Userin auf Twitter in Anspielung auf die Verstrickungen des Weißen Hauses mit Moskau. All diese Spekulation machten #covfefe zu einem Twitter- Phänomen.

Sicherheitsrisiko - Trump verteilt seine Privatnummer

Ein anderer Zwischenfall, der den US- Präsidenten betrifft, ist dagegen weniger zum Schmunzeln: Trump soll laut Nachrichtenagentur AP seine Privatnummer an Regierungschefs verteilen. Eine ungewöhnliche Einladung, die mit dem diplomatischen Protokoll bricht. Normalerweise wird eine sichere Telefonleitung für derart heikle Gespräche verwendet. Sicherheitsbedenken hat Trump deswegen offenbar keine.

Foto: AFP

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau soll übrigens der einzige sein, der von dem Angebot Trumps bislang Gebrauch gemacht hat.