Trump sieht Reise als Erfolg und bildet "War Room"

US- Präsident Donald Trump hat seine erste Auslandsreise als vollen Erfolg bezeichnet. Hinter ihm liege eine "wirklich historische Woche" mit wichtigen Verbündeten der Vereinigten Staaten, sagte Trump bei einer Rede auf dem US- Militärstützpunkt Sigonella, kurz vor seiner Heimreise in die USA. Vor ihm liegt der Umgang mit den Vorwürfen in der Russland- Affäre, wegen denen Trump angeblich nun sogar einen "War Room" einrichtet.