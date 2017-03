Trump: "Obama hat mein Telefon angezapft"

"Ich habe gerade erfahren, dass Obama meine Leitung im Trump Tower kurz vor dem Sieg anzapfen ließ", schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter zunächst.

"Ein neuer Tiefpunkt", legte Trump nach und fragte: "Ist das legal?"

Und weiter ging es: "Ich wette, ein guter Anwalt könnte einen großen Fall aus der Tatsache machen, dass Präsident Obama im Oktober meine Telefone angezapft hat."

Watergate-

70er-

US-

Foto: thinkstockphotos.de, AFP/NICHOLAS KAMM, AFP/NICHOLAS KAMM

"Wie tief ist Obama gesunken, um meine Telefone während des geheiligten Wahlprozesses anzapfen zu lassen?", fragte Trump im vierten Tweet dazu. "Böser (oder kranker) Kerl!" Sogleich stellte er einen Vergleich mit derAffäre in denJahren an. Diese Affäre, in der es auch um illegal angezapfte Telefone ging, hatte zum Rücktritt des damaligenPräsidenten Richard Nixon geführt.

Trump erhob die neuen Anschuldigungen in einer Reihe von weiteren Twitter- Botschaften, in der er auch auf die Kritik an den Kontakten seines Umfelds zum russischen Botschafter in den USA Bezug nahm. Der Kreml- Gesandte sei in Obamas Regierungszeit 22 Mal im Weißen Haus zu Gast gewesen, schrieb Trump.

Arnold Schwarzenegger und Donald Trump Foto: face to face

Und auch Arnold Schwarzeneggers Rückzug aus seiner ehemaligen Show "Celebrity Apprentice" konnte Trump nicht unkommentiert stehen lassen. "Er verlässt 'The Apprentice' nicht freiwillig, er wurde von den Quoten (nicht von mir) gefeuert. Trauriges Ende einer großartigen Show."