Trump nach London- Terror: "Einreiseverbote nötig"

"Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und in Großbritannien zu helfen, wir werden da sein", schrieb US- Präsident Donald Trump auf Twitter. "Wir sind bei euch. Gott schütze euch!" Das US- Außenministerium verurteilte die "feigen Angriffe auf unschuldige Zivilisten". "Wir müssen klug, wachsam und hart sein. Die Gerichte müssen uns unsere Rechte zurückgeben. Wir brauchen das Einreiseverbot als extra Sicherheitsmaßnahme", warb Trump erneut für sein umstrittenes Einereiseverbot in die USA für Bürger aus sechs überwiegend muslimischen Staaten.

US- Sängerin Ariana Grande "betet für London". Das twitterte sie in der Nacht zum Sonntag. Kurz nach dem Ende eines ihrer Konzerte in Manchester hatte ein Selbstmordattentäter vor knapp zwei Wochen 22 Menschen mit in den Tod gerissen. An diesem Sonntag gibt Grande mit einem riesigen Staraufgebot ein Benefizkonzert für die Opfer in der nordenglischen Stadt. Auch Katy Perry und Coldplay werden bei "One Love Manchester" auftreten.

Ariana Grande Foto: AFP

"Als Mitglieder der Britischen Gesellschaft müssen wir weiterhin alle Terrorakte verurteilen", erklärte der Vorsitzende des britischen Muslimenverbandes, Omer El- Hamdoonin. "Wir dürfen diesen Kriminellen nicht erlauben, Hass und Angst zu verbreiten. Wir müssen ihre Versuche vereiteln, uns zu spalten."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, Frankreich stehe angesichts dieser "neuerlichen Tragödie mehr denn je an der Seite des Vereinigten Königreichs". Seine Gedanken seien bei den Opfern und deren Angehörigen.

Emmanuel Macron Foto: AP

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat die Terrorangriffe als "gezielte und feige Attacke" auf unschuldige Londonerund Besucher bezeichnet. Er verurteile die Angriffe auf das Schärfste. Es gebe keine Rechtfertigung für die "barbarischen" Attacken. Khan rief alle Menschen in London auf, wachsam zu bleiben.

Die britische Innenministerin Amber Rudd bezeichnete die Anschläge als "entsetzlich". Diese hätten sich gegen Menschen gerichtet, die sich mit ihren Freunden und Familien amüsiert hätten, sagte Rudd in der Nacht zum Sonntag. Sie sei in Gedanken bei den Opfern und allen Betroffenen. Unter diesen "schwierigen und traumatischen Umständen" sei sie vor allem der Polizei und den Sicherheitskräften für ihren schnellen Einsatz dankbar.