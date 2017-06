Trump macht Obamas Deal mit Kuba rückgängig

Seine Regierung werde die Sanktionen gegen Kuba nicht aufheben, solange die kommunistische Regierung nicht die politischen Gefangenen freilasse. Trump kritisierte die "brutale" Herrschaft der Brüder Fidel und Raul Castro und beklagte das Leiden der kubanischen Bevölkerung "seit fast sechs Jahrzehnten".

Foto: AP

Trump kündigte zugleich an, sich für die "Freiheit" der Kubaner einzusetzen und forderte die Durchführung von "freien und international beobachteten Wahlen". "Es ist am besten für Amerika, wenn in seiner Hemisphäre Freiheit herrscht, sei es in Kuba oder in Venezuela", sagte Trump. Zugleich betonte er, dass Washington die Souveränität Kubas, das jahrzehntelang ein von Diktatoren regierter US- Satellitenstaat war, respektiere.

In einer Rede in Miami erklärte Trump, der Kuba-Deal seines Vorgängers habe sich erledigt. Foto: AFP

Trump nennt Politik Obamas "schrecklich" und "fehlgeleitet"

Zunächst gehe es aber darum, die bestehende US- Politik "strikt durchzusetzen", stellte der US- Präsident klar. Trump kritisierte, dass das kubanische Militär von den Ende 2014 vereinbarten Reise- und Handelserleichterungen profitiere. "Das Abkommen hat den Kubanern nicht geholfen." Die Politik Obamas sei "schrecklich" und "fehlgeleitet" gewesen.

Öffentlichkeitswirksamer Handshake zwischen Barack Obama und Raul Castro in der Hauptstadt Havanna Foto: ASSOCIATED PRESS

Ganz mit Obamas Entspannungspolitik gegenüber Havanna bricht Trump jedoch nicht: Die unter seinem Amtsvorgänger eröffnete US- Botschaft in Havanna bleibe geöffnet. Außerdem sollen US- Amerikaner weiterhin unter bestimmten Bedingungen nach Kuba reisen können. Trumps Regierung schiebt aber Individualreisen einen Riegel vor, indem sie die Möglichkeit abschafft, dass US- Bürger sich einen Bildungsaufenthalt in Kuba selbst organisieren können, ohne über einen Reiseanbieter zu gehen.