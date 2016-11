Trump legte wegen Unregelmäßigkeit erste Klage ein

Die Anwälte des Republikaners fordern nun, die entsprechenden Stimmzettel nicht mit anderen "zu vermischen oder zu vermengen". Betroffen seien vorwiegend Wahlsprengel mit einem großen Anteil an Minderheiten, die traditionell eher für die Demokraten stimmen.

Ein Sprecher von Clark County wies die Vorwürfe umgehend zurück. Kein einziges Wahllokal habe länger als vorgesehen offen gehabt, so Dan Kulin zu CNN. Allerdings hätte man Menschen, die sich zum Ende der Öffnungszeiten noch in der Schlange vor den Wahllokalen befunden hätten, eine Stimmabgabe erlaubt.

Tatsächlich sehen Prognosen, die auf Nachwahlbefragungen basieren, die demokratische Kandidatin Hillary Clinton nach den "Early Votings" in den Staaten Colorado, Florida, Nevada, Ohio, Pennsylvania und Wisconsin vorne.

Rekord bei den "Early Votings"

In 34 Bundesstaaten sowie der Hauptstadt Washington konnten wahlberechtigte US- Bürger schon vor der Wahl am Dienstag ihre Stimme abgeben. Gebrauch gemacht haben davon mindestens 41 Millionen Menschen - eine rekordverdächtige Zahl. Beim "Early Voting" müssen die Wähler entweder persönlich in einem Wahllokal erscheinen oder per Briefwahl oder per E- Mail abstimmen.

Die Stimmen der "Early Votings" werden erst nach Wahlende ausgezählt. Allerdings veröffentlichten mehrere Umfrageinstitute dieses Jahr erstmals Prognosen basierend auf Nachwahlbefragungen, die bereits seit Dienstagmorgen (Ortszeit) zirkulieren.