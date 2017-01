Trump legt sich mit Schwarzenegger an

Ursprünglich war "Celebrity Apprentice" die Show von Donald Trump. Nachdem der 70- Jährige jedoch in die Politik einstieg, übernahm Arnold Schwarzenegger die Moderation, Trump fungiert aber weiterhin als Produzent der Show.

Arnold Schwarzenegger in "Celebrity Apprentice" Foto: AP

Nachdem die nicht gerade berauschenden Einschaltquoten veröffentlicht wurden, ätzte Trump, dass Schwarzenegger "im Vergleich zur Quotenmaschine DJT" (damit meint Trump sich selbst) vom Publikum geradezu "zerstört" worden sei.

Nur wenige Minuten legte Trump sogar noch nach und twitterte in Anspielung darauf, dass er von Schwarzenegger im Wahlkampf nicht unterstützt wurde: "Von wegen Kino- Star. Vergleicht ihn mal mit meiner ersten Show. Aber wen kümmert's: Er hat Kasich und Hillary unterstützt""

Der 69- jährige Schwarzenegger ließ mit der Retourkutsche nicht lange auf sich warten und richtete ebenfalls per Twitter aus: "Viel Glück als Präsident. Ich hoffe, du wirst für alle Amerikaner so aggressiv arbeiten wie für deine Einschaltquoten."

Das Debüt des gebürtigen Steirers bei "Celebrity Apprentice" fand am Montag statt. Schwarzeneggers Slogan in der Show, in der Prominente ihren Geschäftssinn unter Beweis stellen müssen, lautet: "You're terminated. Get to the chopper" ("Du bist gekündigt. Geh zum Hubschrauber"). In der ersten Folge der mittlerweile 15. Staffel mussten zwei Teams eine Make- up- Kollektion des früheren Supermodels Tyra Banks vorstellen. Sowohl die von der Videoplattform YouTube bekannte Carrie Keagan als auch Sängerin Carnie Wilson sind schließlich ausgeschieden.

Arnold Schwarzenegger und Donald Trump Foto: APA/AFP/THOMAS SAMSON/JEFF KOWALSKY