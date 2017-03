Trump junior sorgt mit London- Tweet für Empörung

Donald Trump Jr. twitterte kurz nach dem Anschlag in der Londoner Innenstadt am Mittwoch einen Bericht der britischen Zeitung "The Independent" vom vergangenen September. Dazu schrieb er: "Das ist wohl ein Scherz? Terroranschläge gehören zum Leben in einer Großstadt, sagt Londons Bürgermeister Sadiq Khan."

In dem Bericht wird Khan bei einem Besuch in New York zitiert: Er glaube, die Bedrohung durch Terroranschläge "gehöre zum Leben in einer Großstadt" und man müsse vorbereitet sein. Er sprach wenige Tage, nachdem mehrere Bomben in New York und im angrenzenden US- Staat New Jersey explodiert waren.

Londons neuer Bürgermeister Sadiq Khan ist Muslim und Sohn pakistanischer Einwanderer. Foto: AFP

Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen

Der Tweet von Trump junior löste Empörung und scharfe Kritik aus. "Sie nutzen einen Terroranschlag auf unsere Stadt, um Londons Bürgermeister für Ihre eigenen politischen Ziele anzugreifen. Sie sind eine Schande", twitterte ein britischer Abgeordneter.

Andere warfen ihm vor, er habe die Äußerungen des Bürgermeisters aus dem Zusammenhang gerissen, oder kritisierten, der Tweet erwecke den Anschein, Khan habe die Aussagen kurz nach dem Londoner Anschlag gemacht.

Auch Briten hatten Khan nicht korrekt zitiert

Ursprünglich hatte Khan den zitierten Satz in einem Interview mit dem "Evening Standard" gesagt und Londoner dazu ermutigt, wachsam zu bleiben, um Gefahren besser bekämpfen zu können. Doch auch der "Independent", von dem sich Trump junior das Khan- Zitat für sein Tweet besorgt hatte, war nicht ganz korrekt in seiner Berichterstattung.

Foto: twitter.com, APA/AFP/Bryan R. Smith

Khans Original- Satz lautete nämlich: "Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Großstadtlebens, auf diese Dinge (terroristische Angriffe) vorbereitet zu sein". Khan, der seit Mai 2016 Bürgermeister ist, war mit diesen Worten zitiert worden, nachdem im Vorjahr 29 Menschen bei einer Bombenexplosion in New York verletzt worden waren.

Tiffany, Donald Jr, Kai, Melania, Donald, Tristan, Ivanka und Eric Trump Foto: AUG/face to face

Donald Trump junior ist das erste Kind des US- Präsidenten. Er leitet zusammen mit seinem Bruder Eric das Firmenimperium seines Vaters, seit dieser ins Weiße Haus in Washington umgezogen ist.