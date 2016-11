Trump in Führung - Nervenschlacht um Florida

D

3.14 Uhr: Trump siegt in TEXAS und ARKANSAS und geht in Führung

128:97 lautet momentan der Zwischenstand aus Sicht des Republikaners.

3.01 Uhr: Clinton baut Führung zwischenzeitlich aus

Hillary Clinton gewinnt NEW YORK mit seinen 29 Wahlmännern, während sich Trump in den kleineren Staaten KENSAS, WYOMING, NEBRASKA, SOUTH DAKOTA und NORTH DAKOTA durchsetzt. Die Demokratin führt nun mit 97:84 Wahlmännern.

Wenigstens hier herrscht Klarheit: In der Hälfte der US- Staaten haben mittlerweile die Wahllokale geschlossen. In Alaska etwa kann man aber noch rund drei Stunden wählen.

Heute wird nicht nur der US- Präsident gewählt: Laut ersten Hochrechnungen halten die Republikaner ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, das eine wichtige Kontrollfunktion in den USA innehat. Im Senat könnten die Demokraten allerdings die Macht übernehmen.

Viele Amerikaner zeigen an diesem Tag sehr klar, für wen sie ihre Stimme abgegeben haben: Auf zwei Rädern zu einem Wahlsieg von Donald Trump? Foto: AP Eine Unterstützerin von Hillary Clinton Foto: AFP



Damit holt der Republikaner 18 Wahlmänner und liegt nur mehr 2 Wahlmänner hinter der demokratischen Konkurrentin - Zwischenstand ist 66:68 aus Sicht von Trump.

Nervenkitzel pur in diesem wichtigen Bundesstaat. 91 Prozent der Stimmen sind mittlerweile ausgezählt, Trump führt nun mit knapp 70.000 Stimmen.

Recht viel spannender könnte es nicht sein, in Florida geht das Kopf- an- Kopf- Rennen munter weiter. Sollte Clinton hier gewinnen könnte es eine kleine Vorentscheidung im Rennen um die US- Präsidentschaft bedeuten. Ein Sieg von Trump könnte dem Milliardär aber andererseits Rückenwind verschaffen.

Hillary Clinton übernimmt nun die Führung in der Gesamtrechnung. Laut CNN gewinnt die Demokratin in den Bundesstaaten ILLINOIS, NEW JERSEY, MASSACHUSETTS, MARYLAND, RHODE ISLAND, DELAWARE und DISTRICT OF COLUMBIA . Trump gewinnt demnach die Wahlmänner von OKLAHOMA, TENNESSE und MISSISSIPPI . Clinton liegt damit mit 68:48 Wahlmännern in Führung.

Nach ersten Sprengelergebnissen führt die Demokratin auch im Bundesstaat Ohio.

1.55 Uhr: Clinton führt derzeit in Florida und in North Carolina

Beide Bundesstaaten könnten zentral für diese Entscheidung um das Amt des US- Präsidenten sein.

Die Führung im so wichtigen Bundesstaat Florida wechselt beinahe im Minutentakt. 65 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, Hillary Clinton liegt nun vorne.

In Florida bleibt es weiter extrem spannend, nach knapp über 50 Prozent ausgezählter Stimmen geht Trump wieder in Führung.

Der nächste Bundesstaat wird laut CNN einem der beiden Kandidaten zugeschlagen. Auch hier gewinnt Donald Trump. Der Republikaner liegt damit derzeit mit 24 zu 3 Wahlmännern in Führung. Erste Ergebnisse aus den wichtigsten Staaten der Wahl kommen aber erst in den nächsten Minuten herein.

Mittlerweile sind bereits 30 Prozent der Stimmen in Florida ausgezählt, Hillary Clinton hat nun die Führung in diesem wichtigen Bundesstaat übernommen.

1.21 Uhr: Trumps Vorsprung in Florida schmilzt

Zwölf Prozent der Stimmen sind im Sonnenscheinstaat mittlerweile ausgezählt, Trump liegt weiterhin in Führung. Der Vorsprung auf Clinton ist seit dem letzten Zwischenstand allerdings geschmolzen.

Laut ersten Teilergebnissen liegt Trump in Florida vor Hillary Clinton. Diesen Bundesstaat muss der Republikaner höchstwahrscheinlich gewinnen, um eine Chance auf das Amt des Präsidenten zu haben. In Virginia sieht es derzeit nach einem Kopf- an- Kopf- Rennen aus.

CNN legt sich erstmals in dieser Nacht fest: Trump gewinnt demnach die Bundesstaaten Kentucky und Indiana, Clinton in Vermont - dem Heimatstaat von Bernie Sanders. Damit liegt Trump mit 19:3 Wahlmännerstimmen voran. Sehr aussagekräftig sind die ersten Zwischenergebnisse aber freilich nicht.

0.51 Uhr: Trump führt auch in New Hampshire

Laut "New York Times" liegt der Republikaner Donald Trump auch in New Hampshire vorne. Mit nur vier Wahlmännern ist dies allerdings der bisher kleinste Bundesstaat, aus dem erste Sprengelergebnisse vorliegen.

0.30 Uhr: Schüsse nahe Wahllokal in Kalifornien

Ein Wahllokal in Kalifornien ist vorübergehend geschlossen worden, weil es in der Nachbarschaft zu einer Schießerei gekommen ist. Ein Mann wurde dabei getötet, drei Menschen sollen verletzt worden sein.



Auch im Bundesstaat Indiana liegt Donald Trump nach ersten Sprengelergebnissen vorne. Hier sind insgesamt elf Wahlmänner zu gewinnen.

Ex- Präsident George W. Bush, bekanntlich ja ein Republikaner, hat laut einem Journalisten der "New York Times" weiß gewählt. Auch seine Gattin ließ das Feld mit dem Namen des gewünschten nächsten US- Präsidenten angeblich leer.



Laut den ersten Sprengelergebnissen aus Kentucky geht Donald Trump in diesem Bundesstaat klar in Führung. Allerdings sind hier lediglich acht von insgesamt 538 Wahlmännern zu holen.

In der Wahlkampfzentrale von Hillary Clinton in New York herrscht noch entspannte Ruhe. Das Team gibt sich zuversichtlich, diese historische Wahl für sich zu entscheiden. Die Bühne in der Wahlkampfzentrale von Hillary Clinton ist der Landkarte von den USA nachempfunden. Foto: AFP



In der Wahlkampfzentrale von Hillary Clinton in New York herrscht noch entspannte Ruhe. Das Team gibt sich zuversichtlich, diese historische Wahl für sich zu entscheiden. 0.02 Uhr: Erste Ergebnisse in wenigen Minuten

Nun dauert es nicht mehr lange, bis die ersten Ergebnisse aus den Bundesstaaten eintrudeln und damit auch erste Einschätzungen über den Verlauf der Wahlnacht getroffen werden können.

23.47 Uhr: Beide Kandidaten machen bis zur letzten Sekunde Wahlkampf

Vor allem in Social- Media- Kanälen rufen sowohl Clinton als auch Trump ihre Unterstützer zu den Wahlkabinen:



Vor allem in Kanälen rufen sowohl Clinton als auch Trump ihre Unterstützer zu den Wahlkabinen: 23.37 Uhr: 270 Wahlmänner- Stimmen für Sieg nötig

Für die Wahl zum US- Präsidenten muss einer der beiden Kandidaten die Hürde von 270 Wahlmännern überspringen.

Für die Wahl zum Präsidenten muss einer der beiden Kandidaten die Hürde von 270 Wahlmännern überspringen. 23.24 Uhr: Trump- Torte für den New Yorker Trump Tower Diese kunstvolle Torte wurde zur Feier des Tages im New Yorker Trump Tower aufgebaut. Foto: Twitter



23.18 Uhr: Klage wegen Wahlfälschung eingebracht

Egal wie die Wahl ausgehen wird, sie wird auf jeden Fall auch noch danach die US- Gerichte beschäftigen. Das Team von Donald Trump hat wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten im Bundesstaat Nevada bereits Klage wegen Wahlfälschung eingebracht.

Egal wie die Wahl ausgehen wird, sie wird auf jeden Fall auch noch danach die Gerichte beschäftigen. Das Team von Donald Trump hat wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten im Bundesstaat Nevada bereits Klage wegen Wahlfälschung eingebracht. 23.09 Uhr: Experten erwarten frühe Entscheidung bei US- Wahl

Mehrere Experten erwarten, dass es sehr früh eine Entscheidung geben könnte. Erwatungsgemäß werden vor allem die Ergebnisse in den Bundesstaaten Florida, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Nevada und North Carolina den Ausschlag geben.

Mehrere Experten erwarten, dass es sehr früh eine Entscheidung geben könnte. Erwatungsgemäß werden vor allem die Ergebnisse in den Bundesstaaten Florida, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Nevada und North Carolina den Ausschlag geben. 22.53 Uhr: CNN kündigt erste Hochrechnungen in wenigen Minuten an

Der US- Sender hat "in den nächsten Minuten" erste Ergebnisse von Nachwahlbefragungen angekündigt. Konkret wird es aber wohl noch bis ca. 1 Uhr dauern, bis halbwegs aussagekräftige Aussagen getroffen werden können.

ieWahlnacht im krone.Liveüberblick:

Wegen mehrerer Zeitzonen in den USA schließen die Wahllokale zeitversetzt in der Nacht auf Mittwoch (MEZ). In Indiana und einem Teil Kentuckys können die Wähler bis um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit wählen. Zwischen 1 und 4 Uhr MEZ schließen die Wahllokale in vielen Staaten der Ostküste, des Südens und des Mittelwestens. In Kalifornien und Oregon sowie auf Hawaii ist die Wahl um 5 Uhr MEZ beendet. Ganz zum Schluss kommt Alaska um 6 Uhr MEZ.

Foto: AFP or licensors

Hillary Clinton oder Donald Trump?

Mit Hillary Clinton könnten die USA jedenfalls ihre erste Staatschefin gewählt haben. Die 68- jährige Ehefrau von Ex- Präsident Bill Clinton lag zuletzt in allen Umfragen vorne. Ihr Vizepräsident soll Tim Kaine werden, ein Senator aus Virginia. Für die Republikaner tritt der New Yorker Milliardär Donald Trump (70) an. Er hat bisher noch kein politisches Amt bekleidet. Sein Vizepräsident soll Mike Pence werden - der 57- Jährige ist Gouverneur im Bundesstaat Indiana.

Hillary und Bill Clinton nach ihrer Stimmabgabe in New York Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN

Was sind die zentralen Positionen der Kandidaten?

Clinton würde einen Großteil der Politik von Amtsinhaber Barack Obama weiterführen. Sie stünde für eine weitere internationale Vernetzung der USA. Sie will gegen den Klimawandel vorgehen, die Waffenschwemme in Amerika eingrenzen und das Recht auf Abtreibung nicht beschneiden. Trump will die Außen- und Verteidigungspolitik ausschließlich an US- Interessen ausrichten, Motto: "Amerika zuerst". Er will Einwanderung durch eine Mauer an der mexikanischen Grenze bekämpfen, die Gesundheitsvorsorge "Obamacare" abschaffen, internationale Handelsabkommen kündigen und das Waffenrecht in den USA nicht antasten.

Welche Staaten sind besonders umkämpft?

Während die Demokraten an den Küsten und die Republikaner im Süden und im mittleren Westen der USA Hochburgen haben, sind die Mehrheiten vor allem in den "Battleground States" oder "Swing States" relativ unsicher. Dazu gehören Florida, North Carolina, Ohio, Indiana, Missouri, North Dakota und Montana. Allerdings liegt Clinton fast überall vorne. Das gilt auch für die traditionell eher umkämpften Staaten Virginia, Pennsylvania, Colorado, New Mexico und Nevada.

Das Wahlsystem der Vereinigten Staaten

Das Volk entscheidet nur indirekt über den Präsidenten. Nach der Wahl müssen zunächst 538 Wahlmänner aus den Bundesstaaten und dem "District of Columbia" mit der Bundeshauptstadt Washington ihr Votum abgeben. Die Mitglieder dieses "Electoral College" richten sich dabei nach der Entscheidung der Wähler in ihrem Bundesstaat. Mindestens 270 Wahlmänner- Stimmen sind nötig, um Präsident zu werden.

Wann beginnt die Amtszeit des neuen Präsidenten?

41 Tage nach der Wahl, das ist in diesem Jahr der 19. Dezember, wählen die Mitglieder des "Electoral College" Präsident und Vize. Am 6. Jänner 2017 zählt der Kongress aus und verkündet offiziell das Ergebnis der Wahl. Der neue Präsident legt seinen Amtseid am 20. Jänner um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) ab.

Trump, der Anti- Politiker

Selten haben zwei Anwärter auf das mächtigste Staatsamt der Welt so sehr polarisiert wie Clinton und Trump. Die demokratische Kandidatin und ihr republikanischer Rivale lieferten sich im Wahlkampf eine beispiellose Schlammschlacht. Donald Trump bestieg den Wahlkampfzug mit dem Versprechen, es anders zu machen als alle anderen, der Anti- Politiker zu sein - und er hielt Wort.

Foto: AP

Der Immobilienmilliardär aus New York mischte das politische Washington auf wie kaum jemand vor ihm. Er setzte sich im Vorwahlkampf gegen 16 republikanische Mitbewerber durch, füllte Hallen und Stadien, war omnipräsent in sozialen Medien und auf klassischen TV- Kanälen. Trump pöbelte, log und teilte aus. Er ging immer aufs Ganze, gab alles, machte keine halben Sachen - seine Anhänger lieben ihn dafür, andere fassen sich an den Kopf. Der Demagoge und Populist wurde zum Outlaw, zum Geächteten der US- Politik, kaum im Zaum zu halten von seiner eigenen Partei, von der halben Welt verspottet und gefürchtet zugleich.

Hier im Video: So hart war der US- Wahlkampf

Video: AFP

Clinton und das verhasste Establishment

Clinton ist für viele das geringere Übel, sie ist aber ebenfalls nicht sehr beliebt. Die 68- Jährige bietet eine endlose Projektionsfläche negativer Eigenschaften: korrupt, hinterhältig, betrügerisch. Bei Mitstreitern gilt sie als ein wenig arrogant. Ehemalige Mitarbeiter aus dem Außenministerium beschreiben sie als herrische Person, in ihrem Arbeitseifer und Perfektionsdrang soll sie manchmal auch ungerecht und beratungsresistent sein. Für viele verkörpert Clinton gemeinsam mit ihrem Ehemann das verhasste, von Großkonzernen beeinflusste politische Establishment.

Foto: APA/AFP/Getty Images/Justin Sullivan

Zudem blieben aus der Amtszeit Hillary Clintons als Außenministerin vor allem zwei Dinge hängen: Ihr wurde der Angriff auf das US- Konsulat im libyschen Bengasi mit vier Toten angelastet, zudem wurde sie heftig kritisiert, weil sie dienstliche E- Mails über einen ungesicherten Privatserver verschickte. Das FBI ermittelte in der Sache, stellte aber keine strafbare Handlung oder Absicht fest. Bei vielen blieb aber das Bild hängen, dass Clinton eine Politikerin ist, die etwas zu verbergen hat ...