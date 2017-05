Trump: "Ich hätte Comey sowieso gefeuert"

Die Woche begann aufregend in den USA: Völlig überraschend hat US- Präsident Donald Trump am Dienstag FBI- Chef James Comey mit sofortiger Wirkung entlassen. Gegen diese Entscheidung protestierten hunderte Menschen in den USA . Wie es mit den Russland- Ermittlungen - für die Comey verantwortlich war - weiter geht, ist unsicher. Nach zwei langen Tagen hat sich Trump nun zu Wort gemeldet.