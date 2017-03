Trump greift durch: Obamas Anwälte müssen gehen

Die Regierung von US- Präsident Donald Trump hat Dutzende Bundesanwälte zum Rücktritt aufgefordert, die während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama ernannt worden waren. Alle verbleibenden 46 Bundesanwälte hätten die Aufforderung erhalten, ihren Rücktritt einzureichen, "um einen einheitlichen Übergang zu ermöglichen", so eine Sprecherin von Justizminister Jeff Session am Freitag.