Trump feiert seine ersten 100 Tage im Weißen Haus

Seine fast einstündige Rede startete er allerdings mit einem mehrminütigen Angriff auf die Medien: "Medienunternehmen wie CNN und MSNBC sind Fake News." Er warf den Journalisten vor, die Bilanz über seine ersten Wochen im Amt absichtlich zu verzerren und nur schlecht über ihn zu berichten. Zugleich spottete er über das zur gleichen Zeit stattfindende Galadinner der Journalisten, die über das Weiße Haus berichten.

Ein Bild wie aus dem Wahlkampf: Anhänger feiert ihren Donald Trump. Foto: AFP/GETTY IMAGES

Trump bricht mit Tradition und nimmt nicht an Galadinner teil

"In einem Hotel- Ballsaal in unserer Hauptstadt hat sich gerade eine große Gruppe von Hollywood- Schauspielern und Washingtoner Medien versammelt, um sich zu trösten", sagte Trump. Er sei froh, dass er weit weg vom "Washingtoner Sumpf" sei und nicht an dem "sehr langweiligen" Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses teilnehmen müsse. Trump ist der erste Präsident seit 36 Jahren, der dieser traditionellen Veranstaltung fernbleibt. Bisher hielten die Präsidenten dort eine Rede, in der sie sich selbst auf den Arm nahmen.

"Obama hat nur Chaos hinterlassen"

In seiner Rede brandmarkte Trump erneut seinen Vorgänger Barack Obama, dessen Regierung den Republikanern nur Chaos hinterlassen habe. Der US- Präsident bekräftigte außerdem, dass er binnen zwei Wochen eine Entscheidung über das Pariser Klimaschutzabkommen fällen werde. Die Vereinbarung sei einseitig, erklärte er. Die USA müssten Milliarden US- Dollar zahlen, während andere Länder wie China, Russland und Indien "nichts" zahlten. Trump unterschrieb bereits im März ein Dekret, mit dem zentrale Bestimmungen zum Klimaschutz aufgeweicht, abgebaut oder abgeschafft werden. Er hatte in der Vergangenheit den von Menschen verursachten Klimawandel angezweifelt und mit dem Ausstieg aus dem Abkommen gedroht, auf das sich Ende 2015 in Paris 195 Staaten geeinigt hatten.

Der Klimawandel zählt laut den Forschern zu den aktuellsten und größten bestehenden Risiken. Foto: thinkstockphotos.de

"Große Schlachten stehen noch bevor"

"Große, große Schlachten" stünden noch bevor und würden alle gewonnen, versprach der Republikaner in seiner Rede in Harrisburg, die an einen der Wahlkampfauftritt vom vergangenen Jahr erinnerte. Im US- Staat Pennsylvania hatte Trump im November besonders deutlich gewonnen.

Wichtige Vorhaben vorerst gescheitert

In einer am Samstag ausgestrahlten wöchentlichen Ansprache sagte Trump, er habe in nur 14 Wochen einen "fundamentalen Wandel" nach Washington gebracht. Trumps Bilanz ist allerdings keineswegs gut. Wichtige Vorhaben des Republikaners - die Abschaffung der Gesundheitsversorgung Obamacare und ein Einreiseverbot - scheiterten bisher. Die Finanzierung der Mauer an der Grenze zu Mexiko, seinem Prestigeobjekt, ist unklar.

Trumps Mauer bleibt vorerst ein unfinanzierbares Wahlversprechen. Foto: AFP

Für Schlagzeilen sorgten unter anderem auch die engen Kontakte seines Teams zu Russland. Der Rechtspopulist Trump hatte am 20. Jänner sein Amt angetreten.