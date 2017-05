Trump an Muslime: "Terroristen vertreiben!"

US-Präsident Donald Trump mit Dutzenden muslimischen Staats- und Regierungschefs in Riad Foto: AFP

"Nicht auf die USA warten"

Die Staaten im Nahen Osten dürften nicht auf die USA warten, "um den Feind zu zerschlagen", betonte Trump. Vielmehr müssten sie selbst ernsthaft gegen die "Krise des islamistischen Extremismus" vorgehen. Der Kampf gegen den Terrorismus sei eine "Schlacht zwischen Gut und Böse". Es gehe nicht um einen Kampf zwischen Religionen oder Zivilisationen, sondern zwischen "barbarischen Kriminellen" und "anständigen Menschen".

"Botschaft der Freundschaft, Hoffnung und Liebe"

"Wir sind nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen. Wir sind nicht hier, um den Menschen zu erzählen, wie sie zu leben, was sie zu tun, wer sie zu sein oder wie sie ihren Glauben auszuüben haben", so Trump. Er bringe eine Botschaft "der Freundschaft, der Hoffnung und der Liebe", erklärte der US- Präsident laut Agenturberichten und betonte seinen Respekt für die islamischen Staaten.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Scharfe Kritik am Iran

Scharfe Kritik übte Trump lediglich am Iran, der nicht zum Gipfel geladen worden war. Teheran finanziere Waffen und trainiere Terroristen, Milizen und andere extremistische Gruppen, die Zerstörung und Chaos verbreiteten. Die iranische Regierung spreche offen über Massenmord, die Vernichtung Israels und den Tod für Amerika. Zu den tragischsten Interventionen des Irans gehöre der Bürgerkrieg in Syrien.

Solange das "iranische Regime" nicht bereit sei, ein "Partner für Frieden" zu sein, müssten alle Nationen zusammenarbeiten, um es zu isolieren.

Video: Hier "tanzt" Trump mit einem Schwert in der Hand

Video: Ruptly

Andere Töne im Wahlkampf

Kritiker hatten Trump immer wieder vorgeworfen, im US- Wahlkampf antimuslimische Ressentiments geschürt und den Islam pauschal mit Extremismus und Terrorismus gleichgesetzt zu haben. Vor allem Trumps Einreisebann gegen Bewohner von muslimischen Staaten hatte zu Beginn seiner Präsidentschaft weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

US-Präsident Trump beim traditionellen Schwerttanz Foto: Associated Press

Melania und Ivanka ohne Kopftuch in Saudi- Arabien

Trump war am Samstag in Riad eingetroffen. Nach der Landung der Präsidentenmaschine Air Force One schritt er mit seiner Frau Melania über einen roten Teppich und begrüßte den saudi- arabischen König Salman per Handschlag. Auch Melania verweigerte der König des strenggläubigen Lands die Hand nicht. Im Tross des 70- jährigen US- Präsidenten reisten auch dessen Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner.

Trotz der strengen islamischen Sitten in Saudi- Arabien verzichteten Melania und Ivanka auf ein muslimisches Kopftuch. Dem bereits im Vorfeld angekündigten Milliarden- Rüstungsdeal tat dies keinen Abbruch.

Melania und Donald Trump bei der Ankunft in Riad Foto: Associated Press

Ivanka Trump im Königspalast Foto: Associated Press

Saudi- Arabien war die erste Station einer neuntägigen Reise des US- Präsidenten, weitere Stationen sind Israel und die Palästinensergebiete, der Vatikan, wo er von Papst Franziskus empfangen wird, der NATO- Gipfel in Brüssel sowie der Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G- 7) auf Sizilien. Am Sonntag traf Trump sich in Riad zudem mit seinem ägyptischen Kollegen Abdel Fattah Sisi und kündigte an, "bald" nach Ägypten reisen zu wollen.

Trump auf Auslandstour: Die Route des US-Präsidenten Foto: AFP, thinkstockphotos.de, krone.at-Grafik