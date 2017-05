Trotz Sperre: Nastase in Madrid bei Siegerehrung

"Es war ein spannendes Match, ich gratuliere Simona and Kristina von Herzen für ihre hervorragenden Leistungen. Der einzige Schatten an diesem Tag war die Einladung an Herrn Nastase zur Siegerehrung. Er hatte heute auf dem Platz nichts zu suchen", wurde Steve Simon, der Chef der Damen- Tennisvereinigung WTA auf der Verbandswebsite zitiert. Solange die Untersuchungen der ITF nicht abgeschlossen seien, gäbe es für Nastase keine Akkreditierungen für WTA- Events.

"Unverantwortlich und unakzeptabel"

"Es war sowohl unverantwortlich, als auch unakzeptabel, dass ihm die Madrid Open eine offizielle Rolle gegeben haben", fügte Simon an. Der an und für sich hohe Standard dieses Premiere- Level- Turniers habe sich an diesem Tag nicht widergespiegelt.