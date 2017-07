Trotz Ausraster: Iniesta für Verbleib von Neymar

Kapitän Andres Iniesta hat sich klar für einen Verbleib von Superstar Neymar beim FC Barcelona ausgesprochen. "Ich denke nicht, dass Barcelona 200 bis 300 Millionen mehr nutzen als Neymar", meinte Iniesta am Samstag in einer Pressekonferenz vor dem mit Spannung erwarteten Testspiel gegen Real Madrid in Miami.