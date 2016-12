Triple! Shiffrin ist die Königin vom Semmering

Das Triple ist perfekt! Nach den beiden Riesenslaloms hat Mikaela Shiffrin am Donnerstagabend auch den Slalom gewonnen und sich so zur unangefochtenen Königin vom Semmering gekrönt. Top auch Bernadette Schild: Sie schaffte mit Platz fünf nicht nur ihre persönliche Saisonbestleistung, sondern auch das beste Ranking der ÖSV- Damen in der laufenden Saison. (Im Video oben sehen Sie, wie Shiffrin ein flottes Tänzchen aufs Parkett legt.)