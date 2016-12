Triple naht: Shiffrin schon wieder am schnellsten

"Es war ein harter Kampf, im Kurs zu bleiben, weil die Piste an einigen Stellen bricht. Deswegen sind mir relativ viele Fehler unterlaufen, das war nicht einfach. Aber ein paar Schwünge sind mir offenbar gut gelungen, weswegen ich am Ende doch recht schnell war", meinte Shiffrin nach ihrem ersten Lauf im Zielraum. Sie sei "ein bisschen müde und ein wenig krank", erklärte sie, "deswegen muss ich im zweiten Durchgang danach trachten, meine Beine schneller zu bewegen und flotter zu werden".

Velez- Zuzulova in Schlagdistanz

Im ersten Durchgang gab's jedenfalls - wieder einmal - kein Vorbeikommen an ihr. Velez- Zuzulova (+0,09) ist aber absolut in Schlagdistanz. Die Drittplatzierte, Frida Hansdotter aus Schweden, weist dagegen schon einen Respektabstand von 59 Hundertstel- Sekunden auf.

Kirchgasser, Truppe, Grünwald out

Die Österreicherinnen dürften in der Entscheidung um den Sieg wohl keine Rolle spielen. Bernadette Schild liegt als beste ÖSV- Dame schon 1,40 Sekunden hinter Shiffrin. "Ich habe im Flachstück leider eine Stange auf dem Ski geschlagen bekommen, das hat mich ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Wenn ich es im zweiten Durchgang schaffe, mehr Aggressivität in den Lauf zu bringen, ist aber sicher noch etwas drin", so Schild. Michaela Kirchgasser schied ebenso aus wie Katharina Truppe und Julia Grünwald. Katharina Gallhuber war wegen einer Verletzung nicht am Start.