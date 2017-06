Trinkspiele und Freigetränke zu FBI- Ermittlungen

Die "Washington Post" spricht in Zusammenhang mit der Zeugenaussage von Comey am Donnerstag von der "Biggest Show in Town" (die größte Show der Stadt). Sie empfiehlt ein einfaches Spiel, um durch das Event zu kommen: Man gönnt sich jedes Mal einen Drink, wenn jemand "Putin" sagt. Das könnte allerdings eine feucht- fröhliche Angelegenheit werden.

Streng geheimer " Covfefe- Cocktail"

Auch in Bars in Washington wird das Ereignis als Public- Viewing- Event verfolgt. Auch hier gibt es kreative Ansätze, um die Anhörung spannender zu machen. Duff's Irish Pub kredenzt einen eigens für den Anlass kreierten "Covfefe Cocktail", der eine Gemeinsamkeit zu den Beziehungen der USA zu Russland hat. "Es ist, wie wenn man Kool- Aid (ein bekanntes Getränk, Anm.) trinkt, aber nur eine kleine Gruppe von Menschen weiß, was drin ist" - eine Anspielung auf die Erklärung von Trump- Pressesprecher Sean Spicer auf den missglückten Tweet des US- Präsidenten . Spicer meinte nach dem Vorfall geheimnisvoll, nur der Präsident und eine kleine Gruppe von Menschen würden wissen, was er damit meinte.

Freigetränk, wenn der Präsident tweetet

Axelrad Beer Garden in Houston bietet per Facebook ein Vormittagsbier und eine nette Debatte mit Freunden und Gästen an. Über jeden Trump- Tweet, egal welchen Inhalts, können sich die Gäste im Washingtoner Union Pub freuen. Sie erhalten zu jedem präsidialen Tweet zur Comey- Anhörung ein Freigetränk.

Auch Shaw's Tavern macht ein Event aus der Anhörung. Unter dem Motto "Comey Hearing Covfefe" gibt es Wodka um fünf Dollar - was für Washingtoner Verhältnisse sehr günstig ist. Dazu passt als Unterlage ein Sandwich mit dem Namen "FBI". Die Öffnungszeiten werden angepasst, damit man nichts von der Anhörung verpasst.

Auch das Lokal "The Partisan" öffnet eine Stunde früher als sonst. Hier werden zwei passende Cocktail- Specials angeboten: "The Last Word" und "Drop the Bomb". Wenn der Ausschussvorsitzende sagt: "Heben Sie die rechte Hand", können die Barbesucher - anders als die Befragten im Senat - mit einem kühlen Drink anstoßen.