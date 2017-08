Trick mit Öl im Benzin: FIA verschärft die Regeln!

Elf von 20 Formel- 1-Rennen wurden in der laufenden Saison bereits absolviert. Ferrari- Star Sebastian Vettel führt in der WM- Wertung 14 Punkte vor seinem Mercedes- Kontrahenten Lewis Hamilton. Nun verschärft die FIA die Richtlinien und verbietet den sogenannten "Öl- Trick". Zum Leidwesen mancher F1- Teams. (Im Video oben sehen Sie die Highlights vom jüngsten GP in Ungarn!)