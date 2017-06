Trend Vielliebe: Männer schließen erste Dreier- Ehe

Manuel Bermudez, Victor Hugo Prada und Alejandro Rodriguez "leben die Vieliebe", wie sie gegenüber Lokalmedien erklärten. Der besondere Dreierbund fürs Leben wurde in der Stadt Medellin am Montag notariell beglaubigt. "Wir leben zusammen, teilen Haus, Bett, alles", sagte einer der Männer dem Radiosender Caracol.

"Öffnet die Tür für andere Familien"

Das notariell beglaubigte Dokument erkenne das Recht an, eine eheliche Vereinigung zwischen drei Personen zu bilden - und "öffnet die Tür für andere Familien", strich einer der drei glücklich vereinten Männer die möglicherweise auch für den Rest der Welt richtungsweisende Bedeutung der Dreier- Ehe hervor. "Die Regeln der Polyamorie sind gerecht: Es gibt keine Domänen, keine Mandate, keine Unterwerfung, und alles ist gleich."

Eigentlich seien sie sogar vier Partner gewesen, die seit vier Jahren diese besondere Liebesbeziehung zueinander pflegten - aber der vierte Mann starb an Krebs. Bei der Feier des Dreier- Bundes wurde an ihn besonders erinnert.

Das Oberste Verfassungsgericht in Kolumbien hatte erst im April des Vorjahres die sofortige Zulassung von Homo- Ehen in dem Land angeordnet. Nach einem jahrelangen Streit entschieden die Richter, dass gleichgeschlechtliche Paare den Bund der Ehe eingehen dürfen. In Südamerika gibt es neben Kolumbien bisher in Brasilien, Argentinien und Uruguay das Recht auf eine gleichgeschlechtliche Eheschließung.

2016 ermöglichten die obersten Richter Kolumbiens die Home-Ehe Foto: AFP

Polyamorie als weltweiter Trend

Polyamorie, also die freie Liebe zwischen mehreren Menschen, wird seit geraumer Zeit als neuer Trend in Sexualbeziehungen gefeiert. Sogar der deutsche Krimi- Dauerbrenner "Tatort" widmete erst vor Kurzem eine Episode der Vielliebe. In deutschen Romanen leben die Protagonisten ganz selbstverständlich in Dreier- oder Viererbeziehungen.

Regisseur Tom Tykwer brachte das Thema auch bereits auf die Leinwand. Sein Film "Drei" zeigt ein Happy End, bei dem zwei Männer und eine Frau gemeinsam in einem Bett liegen. Mit dem Beginn der "Normalisierung der Polyamorie" in der Gesellschaft beschäftigte sich indessen etwa die deutsche Ausgabe der "Huffington Post". Neben Filmen, Romanen, Blogs und mittlerweile zahlreichen Zeitungsartikel propagieren zudem auch im deutschsprachigen Raum mehrere Sachbücher das Modell offener Beziehungen.

Dreier-Liebe in Tom Twykers Spielfilm "Drei" Foto: X-Verleih/BM

Dass nun mit der "Dreier- Ehe" in Kolumbien die Vielliebe als anerkannte Lebensweise auf rechtliche Beine gestellt wird, dürfte der weltweit aufkeimenden Vielliebe- Bewegung auf dem Weg in die Normalität wohl weiter Auftrieb verschaffen.